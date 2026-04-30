Lety Calderón descarta volver con Juan Collado y lanza mensaje contundente tras su divorcio

En una entrevista concedida a la prensa el 30 de abril de 2026, Lety Calderón respondió sin ambigüedades a los rumores sobre un posible reencuentro sentimental con Juan Collado, quien recientemente se divorció de Yadhira Carrillo. La actriz afirmó con claridad: “Definitivamente no, corazón”.
Calderón explicó que el afecto que siente por Collado se mantiene exclusivamente en el plano de la coparentalidad. “Lo quiero mucho, sí, sí lo quiero mucho, pero como el padre de mis hijos”, precisó, resaltando que su relación se basa en la cordialidad y el bienestar de sus hijos.
La actriz también destacó el apoyo económico que Collado brinda, señalando que “si le hablo y le digo: ‘Oye, esto cuesta’, seguro me lo paga”, lo que, según ella, no es una práctica común entre padres.
El vínculo entre ambos, que se remonta a su matrimonio en 2007 y su posterior separación, ha sido objeto de constante atención mediática. Tras el matrimonio de Collado con Yadhira Carrillo y su reciente divorcio, surgieron nuevas especulaciones que la actriz desmintió de forma rotunda, recordando que no “tropieza con la misma piedra”.
En declaraciones previas, Calderón había manifestado que no busca una nueva pareja y que se siente plena con su vida actual, enfocada en su hogar y la crianza de sus hijos. Incluso después de un encuentro en España en 2025, la actriz confirmó que la interacción fue estrictamente familiar y sin connotaciones románticas.
Con este mensaje, Lety Calderón cierra cualquier intento de revivir una relación sentimental con Juan Collado, priorizando la estabilidad de su familia y su independencia personal.