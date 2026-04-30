Lety Calderón descarta volver con Juan Collado y lanza mensaje contundente tras su divorcio

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La actriz confirmó que no retomará una relación sentimental con su exesposo, pese al cariño que mantiene por él como padre de sus hijos, y subrayó su enfoque en la familia y la independencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/04/2026 03:04 PM.
En Espectáculos y editada el 02/05/2026 10:21 AM.