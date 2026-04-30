Desmienten el rumor de la muerte de Seth Rogen tras el episodio de "The Boys"

En cuestión de horas la muerte de Seth Rogen se convirtió en tendencia en redes sociales después de que un clip de la última temporada de The Boys fuera compartido sin explicación. El actor aparece en la serie interpretándose a sí mismo en una escena que, dentro del guion, forma parte de la sátira y la violencia característica del programa.
Al circular el fragmento, usuarios añadieron textos como “murió Seth Rogen” y crearon publicaciones que simulaban ser notas periodísticas. La falta de verificación y el algoritmo de las plataformas impulsaron la difusión del rumor, provocando confusión entre miles de internautas que buscaban confirmar la supuesta noticia.
Los portales de entretenimiento y los propios representantes de Rogen desmintieron rápidamente la información, aclarando que el actor está vivo y que la escena pertenece a la ficción de la serie. El caso ilustra cómo la combinación de contenido audiovisual y desinformación puede generar pánico y malentendidos en la era digital.
Expertos en comunicación recomiendan verificar la fuente antes de compartir cualquier noticia, especialmente cuando proviene de fragmentos sacados de contexto. En un entorno donde la información se propaga al instante, la responsabilidad recae tanto en los usuarios como en las plataformas para evitar la difusión de datos falsos.