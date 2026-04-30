Desmienten el rumor de la muerte de Seth Rogen tras el episodio de "The Boys"

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Un fragmento de la serie “The Boys”, en el que Seth Rogen aparece interpretándose a sí mismo, se viralizó sin contexto y generó falsos mensajes que anunciaban su fallecimiento. La información resultó ser una pieza de ficción y no una noticia real.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/04/2026 10:34 AM.
En Espectáculos y editada el 02/05/2026 10:31 AM.