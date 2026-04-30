SCJN determina indemnización mínima del 40 % para Diego Luna por uso no autorizado de su imagen

...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el actor recibirá al menos el 40 % del precio de venta del whisky, aunque el monto exacto será calculado por un tribunal a partir de las ventas vinculadas a la publicidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 30/04/2026 03:05 PM.
En Espectáculos y editada el 04/05/2026 09:54 AM.