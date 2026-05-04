Cameron Diaz, 53 años, celebra el nacimiento de su tercer hijo, Nautas

Los Madden anunciaron el nacimiento de su tercer hijo a través de la cuenta de Instagram de Benji Madden, integrante de la banda Good Charlotte. En el mensaje, el músico de 47 años escribió: “Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”.
La actriz Cameron Diaz, de 53 años, respondió con una serie de emojis de corazones rojos, reforzando la alegría del momento.
El nombre Nautas proviene del latín nauta, que significa “marinero, navegante, viajero”. Madden explicó que la elección del nombre está inspirada en el universo del anime One Piece, describiendo al recién nacido como “aquel que emprende un viaje y no teme lo desconocido”.
Esta es la tercera incorporación a la familia Madden, que contrajo matrimonio en enero de 2015. Sus dos hijos mayores son Raddix, de 6 años, y Cardinal, de 2, ambos nacidos mediante gestación subrogada, según reportes anteriores. Hasta el momento, la pareja no ha confirmado si Nautas también llegó por esa vía.
La pareja ha mantenido una política de discreción respecto a sus hijos. Cuando anunciaron a Raddix a finales de 2019, explicaron que protegerían su privacidad y no compartirían fotos. Lo mismo ocurrió con Cardinal en marzo de 2024, describiendo al bebé como “muy lindo” pero sin difundir imágenes.
El camino hacia la maternidad no estuvo exento de dificultades. Según la revista Us Weekly, Cameron Diaz y Benji Madden recurrieron a tratamientos de fertilización in vitro, acupuntura y suplementos antes de lograr el primer embarazo. Una fuente señaló que “pasaron por mucho para llegar a este punto” y que “Cameron siente que este bebé es verdaderamente un milagro”.
Diaz, conocida por películas como Los cazafantasmas, Charlie’s Angels y Loco por Mary, se retiró del cine durante una década y regresó en 2025 con la comedia de Netflix De vuelta a la acción. En entrevistas recientes, la actriz reflexionó sobre cómo la maternidad ha transformado su perspectiva profesional y personal, señalando que “todo cambia: tu perspectiva completa, tu mundo entero, tu comprensión de él”.
En una conversación con Naomi Campbell para su canal de YouTube No Filter, Diaz comentó que decidir ser madre a su edad implica “una elección real” y que ahora su única presión es “vivir hasta los 107 años”.
La noticia del nacimiento de Nautas ha sido recibida con entusiasmo por seguidores y medios, que celebran la expansión de una familia que ha sabido equilibrar la vida pública y la privacidad.