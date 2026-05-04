Cameron Diaz, 53 años, celebra el nacimiento de su tercer hijo, Nautas

...

La actriz estadounidense y su esposo, el músico Benji Madden, dieron a conocer el 4 de mayor de 2026 la llegada de su tercer bebé, Nautas Madden. La pareja, que mantiene una política de privacidad sobre sus hijos, expresó su gratitud y bendición por el nuevo integrante de la familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/05/2026 09:09 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 12:08 PM.