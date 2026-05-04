Christian Nodal elimina todas sus fotos de Instagram, incluida la boda con Ángela Aguilar

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El cantante sonorense borró el contenido de su cuenta oficial de Instagram el 1 de mayo, lo que alimentó rumores de separación y reveló un conflicto familiar sobre la titularidad del nombre “Christian Nodal”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/05/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 04/05/2026 09:51 AM.