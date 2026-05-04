Christian Nodal elimina todas sus fotos de Instagram, incluida la boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal sorprendió a sus más de 10,6 millones de seguidores al vaciar su cuenta oficial de Instagram el 1 de mayo, eliminando inclusive las imágenes de su boda con Ángela Aguilar y las escasas fotos de su hija Inti cuando era recién nacida.
El perfil quedó reducido a una breve descripción compuesta por tres emojis –bandera de México, nopal y corazón en llamas– y una imagen de fondo blanco con la letra N en negro, que corresponde al tatuaje que el artista lleva en el cuello.
Ante esta situación, el 22 de abril Nodal solicitó el registro del alias “El Forajido”, señalando su intención de desvincularse de la marca familiar. La nueva foto de perfil con la letra N y la eliminación masiva de contenido serían los primeros indicios públicos de ese posible cambio.
Hasta el momento, Nodal no ha emitido comunicados oficiales sobre la disputa del nombre ni sobre la eliminación de su contenido en Instagram.