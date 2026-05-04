Enrique Iglesias besa a cadete de seguridad en la Feria de Tabasco y desata furor en redes

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Durante su concierto en el Foro Tabasco, el cantante regaló un inesperado beso a una cadete de seguridad, gesto que se viralizó y puso de relieve la disciplina del personal y la cercanía del artista con su público.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/05/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 04/05/2026 12:50 PM.