Enrique Iglesias besa a cadete de seguridad en la Feria de Tabasco y desata furor en redes

El 4 de mayo de 2026, al concluir su presentación en el Foro Tabasco, Villahermosa, Enrique Iglesias protagonizó un momento que rápidamente dominó las redes sociales. Al salir del escenario, el artista se detuvo frente a la valla de seguridad, tomó del hombro a una cadete y le depositó un breve beso en la mejilla. El gesto provocó los aplausos y gritos del público presente y, en cuestión de horas, el video del episodio se difundió masivamente.
Los seguidores calificaron la escena como una muestra de la cercanía que el cantante mantiene con sus fans, mientras que la reacción de la oficial de seguridad llamó la atención por su firmeza. A pesar del inesperado contacto, la cadete mantuvo la postura y no violó el protocolo de seguridad, lo que fue interpretado como un acto de disciplina que contrastó con la emoción del momento.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco retomó el video en sus redes oficiales, resaltando el desempeño de la cadete y subrayando la importancia de la preparación del personal ante eventos masivos. El comunicado reforzó la narrativa de que la seguridad en conciertos de gran escala implica retos operativos que deben ser afrontados con profesionalismo.
El concierto, parte de la Feria Tabasco 2026, reunió a miles de asistentes y se posicionó como uno de los eventos más relevantes del sureste mexicano. Sin embargo, el beso inesperado entre Enrique Iglesias y la cadete se convirtió en el episodio más comentado de la noche, colocando al cantante nuevamente en tendencia, esta vez no por su repertorio, sino por un gesto espontáneo que evidenció el contraste entre la emoción del público y la disciplina del personal de seguridad.