Enrique Iglesias besa a fanática durante concierto y desata debate en redes

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Un video viral muestra al cantante español besando a una seguidora que se subió al escenario, generando polémica sobre los límites de la interacción artista‑público y reacciones encontradas en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/05/2026 04:28 PM.
En Espectáculos y editada el 04/05/2026 04:36 PM.