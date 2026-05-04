Enrique Iglesias besa a fanática durante concierto y desata debate en redes

Un clip difundido en diversas plataformas digitales muestra a Enrique Iglesias, durante una presentación en vivo, recibiendo un beso de una fan que logró subir al escenario con la intención de tomarse una fotografía. La joven, identificada como Daniela Ríos, abrazó al intérprete, giró su rostro y lo besó en la boca; el cantante sostuvo su cintura y mantuvo el contacto durante varios segundos antes de separarse y retomar el espectáculo.
El video se viralizó rápidamente, acumulando miles de reacciones y reavivando la discusión sobre la conducta tanto de la admiradora como del artista. Algunos usuarios cuestionaron la invasión del espacio personal del cantante, mientras que otros criticaron que Iglesias correspondiera el gesto. Comentarios como “Esta mujer está loca. ¿Qué demonios estoy viendo?” y “Esto se salió de control rapidísimo” reflejan la polarización del público.
Daniela Ríos respondió en sus redes sociales: “Por más que digan, por más que juzguen, por más que opinen, la más feliz soy yo, y eso nadie me lo quita”. Por su parte, Enrique compartió el video en su cuenta de X con el mensaje “Esta chica se volvió loca”, lo que incrementó la visibilidad del episodio.
El incidente se produce en un momento personal relevante para el cantante, quien junto a su esposa, la extenista Anna Kournikova, celebra la reciente llegada de su cuarto hijo, Romeo, nacido el 17 de diciembre de 2025. La pareja ha mantenido una vida privada discreta, compartiendo información de forma selectiva.
Este episodio reaviva el debate sobre los límites de la interacción física entre artistas y público, especialmente en la era de la viralidad, donde situaciones que antes quedaban confinadas al recinto pueden escalar a nivel global en cuestión de horas.