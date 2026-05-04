Fracaso de la gira de Pepe Aguilar en EE. UU. repercute en Leonardo y Ángela

...

La gira de 10 fechas de Pepe Aguilar en Estados Unidos se redujo a una sola presentación, generando cancelaciones silenciosas y bajas ventas que también han afectado a sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar. El fenómeno evidencia una posible desconexión con el público latino del país y ha intensificado el debate en redes y medios.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/05/2026 01:58 PM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 12:03 PM.