Kenia Os recibe atención médica por golpe de calor durante su concierto en Mérida

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La cantante mexicana Kenia Os fue atendida por paramédicos tras sufrir un golpe de calor en el Foro GNP Seguros el 1 de mayo, durante su gira K de Karma Tour. La artista informó del incidente en TikTok y, horas después, mostró que se encontraba bien.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/05/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 04/05/2026 04:42 PM.