Kenia Os recibe atención médica por golpe de calor durante su concierto en Mérida

La cantante y creadora de contenido Kenia Os recibió atención médica de urgencia durante su presentación en el Foro GNP Seguros de Mérida, el pasado viernes 1 de mayo, como parte de la gira K de Karma Tour.
El propio anuncio lo realizó la artista a través de sus redes sociales, donde compartió un video en TikTok mostrando a su equipo de trabajo y a paramédicos atendiendo a la cantante tras presentar síntomas de un golpe de calor. En el material se la observa sentada en un sillón, con una manta sobre el pecho y una mascarilla de oxígeno, mientras un colaborador le brinda un masaje en los pies.
Según la publicación, Kenia Os no reveló su diagnóstico exacto, pero confirmó que recibió la atención oportuna del personal médico presente en el recinto. Horas más tarde, la artista volvió a sus redes para difundir una sesión fotográfica del show, insinuando que su estado de salud era estable.
Los seguidores de la cantante inundaron los comentarios con mensajes de preocupación y deseos de pronta recuperación, evidenciando el impacto que tiene la artista entre sus fans.