Nicole Kidman rompe la regla de edad de la Met Gala 2026 al asistir con su hija de 17 años

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La aparición de Sunday Rose Kidman Urban, de 17 años, junto a su madre Nicole Kidman en la Met Gala 2026 violó la normativa que exige ser mayor de 18 años para ingresar al evento, generando debate sobre la aplicación de la regla y la presencia de menores en galas de alto perfil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 04/05/2026 04:48 PM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 12:14 PM.