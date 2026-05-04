Nicole Kidman rompe la regla de edad de la Met Gala 2026 al asistir con su hija de 17 años

La Met Gala 2026, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, volvió a ser foco de controversia tras la presencia de Sunday Rose Kidman Urban, de 17 años, acompañando a su madre Nicole Kidman, copresidenta de la gala junto a Beyoncé, Venus Williams y Anna Wintour.
Según las directrices oficiales del Met Gala, establecidas en 2018, la asistencia está reservada exclusivamente a personas mayores de 18 años. La norma surgió después de que la bailarina Maddie Ziegler declarara que no podía asistir por su edad. Los organizadores han reiterado que la restricción es una decisión ejecutiva y no está vinculada a la temática de la gala, que este año fue “La moda es arte”.
Sin embargo, la joven Sunday Rose, nacida en 2008, no cumplía con el requisito de edad. Su presencia en la alfombra, junto a Nicole, quien lució un vestido Chanel rojo oscuro de la colección Cruise 2027, y la propia Sunday, vestida en tonos rosa y lila, fue estilizada por Adir Abergel. La aparición marcó el debut de la menor en la industria de la moda, después de haber desfilado para Miu Miu en París en 2024.
En declaraciones a Elle, Sunday explicó que su interés por la moda nació al acompañar a su madre en sesiones fotográficas y que, pese al glamour, mantiene los pies en la tierra gracias a su vida escolar. La situación ha reavivado el debate sobre la flexibilidad de la regla de edad y la responsabilidad de los organizadores frente a menores de edad en eventos de alto perfil.
Nicole Kidman, veterana asistente de la Met Gala, había participado en ediciones anteriores sin contratiempos, incluida la de 2025, donde lució un Balenciaga inspirado en la década de 1950. La actriz es madre de dos hijas con Keith Urban —Sunday Rose (17) y Faith Margaret (15)— y de dos hijos mayores de una relación anterior con Tom Cruise.