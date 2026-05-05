Blue Ivy Carter, de 14 años, debutó en la Met Gala 2026 pese a la prohibición de menores

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La hija de Beyoncé, Blue Ivy Carter, asistió por primera vez a la Met Gala 2026 acompañando a su madre y a su padre, Jay‑Z, a pesar de que el evento está reservado para mayores de 18 años.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 10:07 AM.