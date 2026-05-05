Blue Ivy Carter, de 14 años, debutó en la Met Gala 2026 pese a la prohibición de menores

Blue Ivy Carter, la hija de 14 años de Beyoncé y Jay‑Z, hizo su debut en la Met Gala 2026, la noche del 4 de mayo, acompañando a sus padres en la edición con la temática “Fashion is Art”. La aparición se dio hacia el final del evento, a pesar de que las normas oficiales del Met Gala reservan la entrada a personas mayores de 18 años.
La gala, celebrada en el Museo Metropolitano de Arte, contó con la copresidencia de Beyoncé, quien regresó al evento después de una década de ausencia, y con la participación de figuras como Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour. Beyoncé lució un diseño esquelético con capa de plumas y pieza de cabeza creado por Olivier Rousteing, mientras que Blue Ivy optó por un vestido blanco strapless de Balenciaga con falda amplia, chaqueta abierta, gafas oscuras y sandalias de tacón plateadas.
En declaraciones a Vogue, Beyoncé elogió el look de su hija: “Creo que se ve increíble”. La presencia de la menor generó debate sobre la política de edad del Met Gala, establecida en 2018 tras la negativa a la participación de Maddie Ziegler por no cumplir los 18 años. Los organizadores afirman que la restricción es una decisión ejecutiva y no está vinculada a la temática del evento.
Blue Ivy ya había sido vista en otros eventos de alto perfil, como el Super Bowl 2026 junto a su familia, el Angel Ball de octubre de 2025 y diversas apariciones públicas en Los Ángeles. Su creciente exposición en la escena del entretenimiento refuerza su papel como figura emergente dentro del mundo de la moda y la música.
La Met Gala 2026, bajo el lema “Fashion is Art”, celebra la exposición del Costume Institute “Costume Art”, que explora la relación entre la moda y las artes visuales, consolidándose como uno de los eventos más influyentes del calendario internacional de moda.