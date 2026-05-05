El Bogueto reveló su paso por la Policía de Investigación antes de triunfar en el reggaetón mexa

En una entrevista reciente con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el artista conocido como El Bogueto confirmó que, antes de lanzar éxitos como "Cuando No Era Cantante", cursó estudios universitarios y se incorporó a la Policía de Investigación (PDI) con la intención de ejercer la carrera de Derecho.
El cantante explicó que la motivación para ingresar a la PDI era la rapidez del programa: "En un año y medio ya te graduabas como licenciado, por eso lo iba a hacer, pero me dieron de baja". El motivo de su baja, según sus propias palabras, fue la falta de disciplina: "Por conducta. No entraba a las clases o me dormía; primero te daban clases teóricas, luego venía lo físico y el ejercicio, y después la formación policial".
Tras su salida de la institución policial, El Bogueto intentó retomar otra carrera universitaria, pero finalmente decidió abandonar los estudios para dedicarse a la música. Su relato sorprendió a sus seguidores, quienes desconocían este capítulo de su vida, y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Además de hablar de su paso por la PDI, el artista abordó temas como sus experiencias con adicciones y su proceso creativo, ofreciendo una visión más profunda de su trayectoria personal y artística.