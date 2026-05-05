El Bogueto reveló su paso por la Policía de Investigación antes de triunfar en el reggaetón mexa

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El cantante del reggaetón mexicano, conocido como El Bogueto, confesó en una entrevista que estudió Derecho y estuvo adscrito a la Policía de Investigación (PDI) antes de dedicarse a la música, detalle que se volvió viral entre sus seguidores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 08:41 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 10:34 AM.