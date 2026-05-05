Cazzu relata encuentro paranormal en su casa mientras su hija Inti señalaba a alguien

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Durante una entrevista con MTV, la cantante argentina Cazzu confesó haber vivido un episodio perturbador en su domicilio, cuando su hija de dos años, Inti, le pidió que fuera a su habitación a “sacar al señor que estaba ahí”. La artista describió la experiencia como una de las más inquietantes de su vida y explicó cómo reaccionó ante la supuesta presencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 08:43 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 10:25 AM.