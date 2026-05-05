Cazzu relata encuentro paranormal en su casa mientras su hija Inti señalaba a alguien

En el marco de una gira exitosa por Estados Unidos, la rapera y cantante Cazzu (Julieta Cazzucheli) concedió una entrevista a MTV donde reveló un episodio que la dejó paralizada: su pequeña hija Inti, de apenas dos años, la llamó con urgencia para decirle que había un “señor” en su cuarto.
Según la propia artista, el incidente ocurrió un domingo tranquilo. Inti jugaba sola en su habitación, separada del resto de la casa por un pasillo, cuando gritó: “Mamá, hay un señor en el cuarto”. Cazzu, visiblemente nerviosa, respiró hondo y se dirigió al lugar con la convicción de que algo extraño estaba sucediendo.
Al llegar, encontró la puerta del armario abierta y, sin tocarla, preguntó a su hija dónde estaba el supuesto “señor”. La niña señaló el interior y respondió con un simple “ahí”. En ese momento, la cantante decidió dirigirse directamente a la presencia: “Bueno, te tenés que ir. Con todo respeto, señor, se tiene que ir porque este es el cuarto de mi hija”. Añadió que le pidió que no regresara.
Lo que más impactó a Cazzu no fue la puerta abierta ni la oscuridad del armario, sino las palabras de su hija: “Es malo”. La frase quedó grabada en la memoria de la artista, quien admitió que, aunque no vio ni sintió nada concreto, la sensación de temor persistió durante varios días.
“No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido y dije: ‘No, no voy a hacer nada’”, declaró Cazzu, reconociendo que la experiencia la dejó con una inquietud que aún no ha logrado disipar.
En la entrevista, la cantante también reflexionó sobre la imaginación de los niños y la posibilidad de que “los chicos imaginen un montón”. Sin embargo, subrayó que la frase de Inti – “es malo” – le hizo cuestionar la naturaleza del suceso y abrir la puerta a interpretaciones más allá de lo racional.
Este relato forma parte de una sección de la entrevista titulada “La Jefa”, en la que Cazzu se adentró en confesiones y misterios personales, mostrando un lado más vulnerable y menos conocido de su vida fuera del escenario.