Cazzu lanza indirecta a Pati Chapoy durante concierto de la gira Latinaje

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En su presentación del 30 de abril en el San José Civic, la artista argentina Cazzu respondió de forma burlesca a las críticas de la conductora Pati Chapoy, generando un viral inmediato en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 08:46 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 10:03 AM.