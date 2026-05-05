Cazzu lanza indirecta a Pati Chapoy durante concierto de la gira Latinaje

Durante la cuarta parada de la gira Latinaje en Norteamérica, la cantante argentina Cazzu aprovechó una pausa en su show del 30 de abril en el San José Civic, California, para lanzar una indirecta a la conductora mexicana Pati Chapoy y a sus detractores.
Frente a un público agotado, la artista imitó la reacción de quienes la descubren a través de los medios antes de asistir a sus conciertos, diciendo: "Para la gente que me conoce desde hace muy poco, vieron que hay algunos que me conocen por las noticias… vienen al show y dicen ‘Dios mío, ¿qué es esto?’ (se persigna), ‘los diablos, los cuernos, desnuda, así somos’". La frase, acompañada de gestos y risas, provocó una explosión de reacciones entre los asistentes.
El fragmento se viralizó al instante en TikTok y otras plataformas bajo la etiqueta #LaJefaResponde, apodo con el que los seguidores identifican a Cazzu. Los usuarios relacionaron el comentario con las declaraciones de Pati Chapoy, conductora del programa Ventaneando, quien meses atrás había criticado los shows de la artista en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y, en 2025, cuestionó la supuesta entrega de boletos gratuitos en Estados Unidos.
Las críticas de Chapoy se centraron en la puesta en escena de Cazzu, describiéndola como "rara", "media encuerada" y "cachondeándose". Tras la indirecta, los seguidores de la cantante defendieron su estilo y señalaron que la referencia a "los diablos" y "los cuernos" apuntaba directamente a la conductora.
El episodio evidencia la creciente tensión entre la industria del espectáculo y los medios de comunicación en México, donde las opiniones de programas como Ventaneando pueden influir en la percepción del público, pero también generan reacciones enérgicas por parte de los artistas y sus fanbases.