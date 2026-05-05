Juicio de custodia del hijo de Paulina Rubio y Nicolás "Colate" sigue en Miami

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En la corte familiar de Miami, la defensa de Nicolás "Colate" y la de Paulina Rubio presentaron argumentos opuestos sobre el bienestar del menor, quien habría expresado su deseo de mudarse a Madrid. La jueza fijó un plazo de 48 horas para saldar una deuda con la guardiana y consideró la opción de un internado como medida neutral.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 09:53 AM.