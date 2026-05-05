Juicio de custodia del hijo de Paulina Rubio y Nicolás "Colate" sigue en Miami

El proceso judicial que determina la custodia del hijo de la cantante Paulina Rubio y el empresario Nicolás "Colate" continúa en la corte familiar de Miami, donde ambas partes expusieron sus argumentos ante la jueza a cargo.
Durante la audiencia, el adolescente manifestó su intención de abandonar Miami para trasladarse a Madrid con su padre, alegando que no se siente feliz ni en su entorno actual ni con su madre. Esta declaración se convirtió en uno de los puntos centrales del debate.
La defensa de "Colate" sostuvo que el menor vive en un entorno conflictivo con su madre, señalando que la relación se ha deteriorado por constantes discusiones y restricciones en la comunicación con el padre. Por su parte, el equipo legal de Paulina Rubio argumentó que el padre busca consentir al menor sin imponer límites, mientras la cantante asume la responsabilidad de educarlo y corregirlo.
Otro tema relevante fue la mención de un presunto robo en el que habría participado el adolescente junto a otros jóvenes, lo que generó discrepancias sobre la forma de abordar la situación y la necesidad de medidas correctivas.
Asimismo, se abordó el adeudo económico con la guardiana designada por la corte. La jueza otorgó un plazo de 48 horas para que Paulina Rubio y "Colate" paguen los honorarios pendientes.
Como alternativa neutral, la guardiana propuso que el menor considere vivir en un internado, lo que le permitiría disponer de un espacio propio alejado de las tensiones familiares.
Las audiencias continuarán en los próximos días, y se espera que tanto Paulina Rubio como Nicolás "Colate" expresen directamente su postura ante la jueza antes de que se tome una decisión final.