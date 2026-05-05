Omar García Harfuch podría entrar a La Casa de los Famosos México

En una entrevista concedida el 4 de mayo desde Televisa San Ángel, la productora Rosa María Noguerón confirmó que la próxima edición de La Casa de los Famosos México buscará incorporar perfiles inesperados, entre ellos el del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Noguerón declaró que "nos encantaría contar con gente como Omar Harfuch; las mujeres mueren por él" y que su presencia sería "maravillosa" para el reality.
El anuncio se produce en medio de la creciente popularidad del funcionario, quien ha ocupado cargos de alta exposición mediática, desde su paso por la Policía Federal hasta su actual puesto en la administración federal, y es hijo de la actriz María Sorté. Su imagen pública ha ganado terreno en redes sociales, donde ya circulan campañas de fans que especulan sobre sus gustos, hábitos y posibles dinámicas dentro de la casa.
Según la productora, la cuarta temporada, programada tentativamente para julio de 2026, mantendrá a Galilea Montijo como conductora y seguirá el formato de convivencia y nominaciones semanales que ha consolidado al programa como uno de los realities de mayor rating en México. Noguerón aseguró que "todo México estaría viendo La Casa de los Famosos para no perderse un solo segundo de sus nominaciones" y que el casting incluirá figuras de distintos sectores, como funcionarios, actores, deportistas y creadores de contenido digital.
El interés de la productora por sumar a García Harfuch responde a la estrategia de atraer audiencias mediante la combinación de figuras públicas de alto perfil con el formato de convivencia, una fórmula que en la edición anterior generó fenómenos virales, como la popularidad del "team infierno". La lista definitiva de participantes sigue bajo reserva y se anunciará semanas antes del estreno.