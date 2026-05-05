Omar García Harfuch podría entrar a La Casa de los Famosos México

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La productora Rosa María Noguerón ha manifestado su interés en invitar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, asegurando que el casting traerá grandes sorpresas y generará gran expectativa en la audiencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 10:06 AM.