Johnny Pacheco: el pionero de la salsa que Bad Bunny honró en la Met Gala 2026

El 5 de mayo de 2026, Bad Bunny volvió a la Met Gala con una propuesta que llamó la atención desde el primer paso sobre la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Bajo el tema “Fashion is art”, el artista puertorriqueño presentó un look que simulaba más de cinco décadas de envejecimiento, con cabello blanco, arrugas marcadas y un bastón, todo ello en un traje negro a medida de Zara.
El objetivo no era solo sorprender visualmente; la transformación hacía referencia directa a Johnny Pacheco, figura emblemática de la música latina. Nacido en 1935 en la República Dominicana y radicado en Nueva York, Pacheco fue flautista, compositor, director de orquesta y productor. En 1964 cofundó el sello Fania Records junto a Jerry Masucci, impulsando la difusión internacional de la salsa y creando la Fania All Stars, agrupación que reunió a los mayores exponentes del género.
Con más de 150 composiciones y una labor incansable de promoción de talentos, Pacheco se consolidó como uno de los arquitectos de la escena latina que trascendió fronteras. Al elegirlo como inspiración, Bad Bunny subrayó la presencia y el legado latino en los escenarios globales, una línea que ha mantenido desde su actuación en el medio tiempo del Super Bowl LX.
El gesto de Bad Bunny también resaltó la escasa representación latina en la lista de invitados de la Met Gala 2026, que incluyó a Rauw Alejandro y Maluma. Con humor, el cantante comentó que el look le tomó “exactamente 53 años”, aludiendo al proceso de envejecimiento que simulaba y, a la vez, a la larga trayectoria de Pacheco.