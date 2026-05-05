Johnny Pacheco: el pionero de la salsa que Bad Bunny honró en la Met Gala 2026

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Bad Bunny rindió tributo al legendario músico dominicano Johnny Pacheco en la Met Gala 2026, simulando el envejecimiento para destacar la trayectoria del creador del sonido que dio origen a la salsa mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 10:03 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 10:14 AM.