Netflix confirma fecha de estreno del remake animado de One Piece

Netflix reveló oficialmente la fecha de estreno de The One Piece, la esperada reimaginación animada del manga de Eiichiro Oda, para febrero de 2027. La información se difundió mediante una publicación en X acompañada del primer póster oficial, que muestra a un joven Luffy junto a Shanks y su tripulación en el bar de Makino, escena tomada del arco Romance Dawn.
Netflix describió la serie como una "experiencia nueva pero familiar", prometiendo el uso de tecnología visual de última generación para revitalizar la historia sin perder la esencia que ha cautivado a millones de lectores desde 1997.
El anuncio llega después de que la edición 2026 del Jump Festa no ofreciera novedades sobre el proyecto. En el mismo año, la franquicia sigue expandiéndose: la segunda temporada de la adaptación live‑action de Netflix se estrenó recientemente, y el anime original regresó con el arco Elbaph. Además, se anticipa una tercera temporada live‑action para 2027.
Con más de 600 millones de copias vendidas a nivel mundial y más de 20 temporadas de anime en emisión, One Piece continúa consolidándose como uno de los mayores fenómenos culturales del entretenimiento global.