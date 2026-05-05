Netflix confirma fecha de estreno del remake animado de One Piece

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Después de meses de incertidumbre, Netflix anunció que la nueva serie animada de One Piece, producida por Wit Studio, llegará a la plataforma en febrero de 2027 con siete episodios de más de 40 minutos cada uno.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 08:51 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 11:25 AM.