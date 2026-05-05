Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum “Foreign Tongues” con lanzamiento el 10 de julio

Los Rolling Stones dieron a conocer este martes, a través de sus redes sociales, que su nuevo álbum de estudio Foreign Tongues y el sencillo In the Stars ya están disponibles en plataformas de streaming. En un breve comunicado, la banda describió el proyecto como “arraigado al blues, al country y al rock”, señalando una vuelta a sus raíces sonoras.
El anuncio se acompañó de un video donde se les ve trabajando en el estudio, y la fecha oficial de lanzamiento del álbum quedó fijada para el 10 de julio. Hasta el momento, no se ha revelado si el disco irá acompañado de una gira internacional.
En la misma jornada, los Stones presentaron el lanzamiento en un evento en Nueva York, donde se esperan más detalles sobre el contenido del álbum y posibles fechas de conciertos. El video del nuevo sencillo In the Stars ya circula en redes, mostrando un sonido que recuerda al rock clásico que ha caracterizado a la agrupación durante más de seis décadas.
El pasado sábado, la banda reveló el título del disco tras varios meses de pistas y mensajes crípticos dirigidos a sus 4,2 millones de seguidores. Anteriormente, compartieron un fragmento de 13 segundos con su icónico logotipo de la boca y la lengua sobre un fondo en movimiento.
En abril, se lanzó una edición limitada en vinilo de la canción Rough And Twisted, distribuida en tiendas independientes y agotada en pocas horas, lo que evidencia el alto nivel de expectación entre los fanáticos.
Formados en Londres en 1962, los Rolling Stones siguen siendo una de las bandas más influyentes del rock, con himnos como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Paint It Black” y “Start Me Up”. Su trayectoria incluye 14 álbumes número uno y ocho sencillos encabezando las listas del Reino Unido. Sin embargo, la viabilidad de nuevas giras ha sido cuestionada; la gira europea prevista para 2026 fue cancelada, según el guitarrista Keith Richards, de 82 años, por las exigencias físicas que implican los conciertos.
Con Foreign Tongues, la legendaria agrupación parece estar lista para reafirmar su legado y ofrecer a sus seguidores una nueva muestra de su inagotable creatividad.