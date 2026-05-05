Los Rolling Stones anuncian su nuevo álbum “Foreign Tongues” con lanzamiento el 10 de julio

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La legendaria banda británica reveló que su próximo disco, “Foreign Tongues”, y el sencillo “In the Stars” ya están disponibles en streaming. El álbum, arraigado al blues, country y rock, se estrenará el 10 de julio, aunque aún no se confirma una gira mundial.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 11:11 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 11:15 AM.