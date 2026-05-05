El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

La actriz estadounidense Sarah Paulson llegó a la alfombra roja de la Met Gala 2026 con un conjunto que no pasó desapercibido. El vestido, una pieza de tul gris‑rojo de la colección otoño‑invierno 2026 The One Percent de la firma Matières Fécales, se acompañó de guantes de ópera blancos, un collar Boucheron Ruban Diamants y, sobre todo, un antifaz confeccionado con un billete de dólar real.
Al ser interrogada sobre el nombre de su look, Paulson respondió con la frase “The One Percent”, aludiendo al 1 % de la población mundial que concentra la mayor parte de la riqueza. La casa de moda explicó que la propuesta buscaba “convertir la moda en arte y política”, describiendo el conjunto como una representación de la codicia y la corrupción que acompañan al poder extremo.
El concepto fue analizado por Red Carpet Fashion Awards, que señaló que el volumen exagerado del vestido y el lazo teatral pretendían caricaturizar a los “ganadores más ostentosos” de la sociedad contemporánea. Según el medio, el antifaz de dólar simboliza la ceguera provocada por el dinero.
Sin embargo, Red Carpet Fashion Awards defendió la pieza, argumentando que la tensión entre la crítica y la participación dentro del mismo espectáculo era precisamente el punto central del look, alineado con la temática “Costume Art”.
En redes sociales surgieron comparaciones con la congresista Alexandria Ocasio‑Cortez, quien en 2021 asistió a la Met Gala con un vestido que llevaba la frase “Tax the Rich”. Otros artistas, como Taraji P. Henson, expresaron su confusión ante la presencia de figuras tan adineradas como Bezos, mientras que el alcalde recién electo de Nueva York, Zohran Mamdani, declinó asistir para enfocarse en hacer la ciudad más accesible.
Hasta el cierre de esta nota, el equipo de la actriz no había respondido a la solicitud de comentarios.