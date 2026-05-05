El look de Sarah Paulson en la Met Gala 2026: billete de dólar como antifaz y la polémica que desató

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Sarah Paulson causó revuelo en la Met Gala 2026 al lucir un vestido de tul gris con un antifaz hecho de un billete de dólar, una pieza que la marca Matières Fécales presentó como crítica a la desigualdad económica. El gesto generó un debate entre quienes lo interpretaron como una declaración política y quienes lo acusaron de hipocresía por el contexto elitista del evento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/05/2026 10:04 AM.
En Espectáculos y editada el 05/05/2026 10:36 AM.