Alejandra Guzmán lanza “Los que nos quedamos”, homenaje a Silvia Pinal

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La cantante presenta el sencillo “Los que nos quedamos”, inspirado en la ausencia de su madre, la actriz Silvia Pinal, que se estrenará el 8 de mayo y dará nombre a su gira 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/05/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 06/05/2026 01:17 PM.