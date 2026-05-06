Alejandra Guzmán lanza “Los que nos quedamos”, homenaje a Silvia Pinal

Alejandra Guzmán anunció el próximo lanzamiento de Los que nos quedamos, una canción que rinde tributo a su madre, la legendaria actriz Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024. El tema, que combina rock y balada, se publicará el 8 de mayo en las principales plataformas de streaming y redes sociales, coincidiendo con el Día de las Madres.
El sencillo será el eje central de la gira “Los que nos quedamos 2026”, la cual recorrerá varias ciudades de México y destinos internacionales. En la imagen promocional, Guzmán aparece junto al icónico retrato de Diego Rivera realizado para Pinal, reforzando la conexión simbólica entre madre e hija.
Según la artista, la canción aborda el amor, la ausencia y la resiliencia frente a la pérdida. “Este 8 de mayo, no se pierdan la canción para mi mami. La canción que dará vida a este tour 2026”, escribió en sus redes sociales, subrayando el carácter personal del proyecto.
El anuncio ha generado gran expectación entre los seguidores, quienes esperan conocer la letra y la melodía completa. Comentarios en redes expresan emociones como “Hace un poquito más de un mes que ya no tengo a mi mamá; me gustaría mucho escuchar la letra de esa canción” y “No nos quedamos sin ellas, viven en nuestro corazón”.
Silvia Pinal, una de las figuras más influyentes del espectáculo mexicano, dejó un legado en cine, teatro y televisión que ha inspirado a generaciones, incluida la propia Guzmán, quien ha construido su identidad artística fusionando la potencia del rock con influencias familiares y culturales.
Con este homenaje, Alejandra Guzmán busca que el público recuerde a Pinal como una artista y mujer excepcional, compartiendo su memoria y el significado especial que tiene para la cantante.