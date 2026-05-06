BTS se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

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La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, recibió a la banda surcoreana BTS en el Palacio Nacional el 6 de mayo de 2026, como parte de la gira “ARIRANG”. El encuentro incluyó un saludo a los seguidores desde un balcón y se anticipan tres conciertos en el Estadio GNP Seguros que generarán una derrama económica de casi 1.9 mil millones de pesos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/05/2026 10:29 AM.
En Espectáculos y editada el 06/05/2026 01:38 PM.