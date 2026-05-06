BTS se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció durante su conferencia matutina que el grupo de K‑pop BTS visitaría el Palacio Nacional el miércoles a las 17:00 horas. La reunión, organizada por la directora de protocolo, Claudia Curiel, culminó con un saludo a los seguidores desde el balcón del edificio histórico.
El encuentro forma parte de la gira internacional “ARIRANG”, que lleva a la banda surcoreana a la capital mexicana después de su paso por otras ciudades del mundo. La visita se dio en el marco de los conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, donde se espera la asistencia de miles de fanáticos tanto nacionales como extranjeros.
Según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la derrama económica estimada por estos eventos asciende a 1,861 millones de pesos. De ese total, 1,529 millones provendrán de la venta de boletos, 294 millones de la ocupación hotelera y 37 millones del consumo en alimentos y servicios en la zona del concierto.
Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX, resaltó que espectáculos de esta magnitud impulsan la reactivación de los sectores comercial y de servicios, posicionando a la Ciudad de México como un referente cultural a nivel global.
Las autoridades locales han reforzado la seguridad y la movilidad en los alrededores del Palacio Nacional y del estadio, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y ordenada para los visitantes.