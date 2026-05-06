Festival de Cannes rendirá homenaje a la saga “Rápidos y Furiosos” en su 25.º aniversario

El Festival de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo, dedicará una proyección especial al 25.º aniversario del estreno de Rápidos y Furiosos, la película que marcó el inicio de una de las franquicias más exitosas del cine de acción.
El homenaje tendrá lugar el miércoles 13 de mayo a las 23:45 h en el Grand Théâtre Lumière. Asistirán Vin Diesel (Dominic Toretto), Jordana Brewster (Mia), el productor Neal H. Moritz y Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker, quien interpretó a Brian O’Conner en la cinta original estrenada el 22 de junio de 2001.
En el comunicado oficial, Cannes describió a la saga como “una franquicia que ha conquistado el planeta y ha dejado una huella indeleble en la historia del cine”. Desde su debut, la serie ha ampliado su elenco incorporando a figuras como Eva Mendes, Kurt Russell, Helen Mirren, Brie Larson y Charlize Theron, y ha generado un amplio ecosistema de productos: juguetes, videojuegos, una serie animada y el spin‑off Hobbs & Shaw.
El evento también sirvió para anunciar el próximo capítulo de la franquicia, Fast Forever, programado para llegar a los cines el 17 de marzo de 2028.