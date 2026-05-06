Festival de Cannes rendirá homenaje a la saga “Rápidos y Furiosos” en su 25.º aniversario

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El certamen de Cannes proyectará una edición especial de la película inaugural de la franquicia el 13 de mayo, con la presencia de Vin Diesel, Jordana Brewster y la familia Walker.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/05/2026 10:32 AM.
En Espectáculos y editada el 06/05/2026 01:45 PM.