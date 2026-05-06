Carin León lanza “Muda” y se perfila para hacer historia en Japón y en The Sphere de Las Vegas

Carin León, el ex‑integrante de Los Reales y Arrancé, lanzó este jueves su nuevo álbum Muda, una producción que vuelve a contar con la mano del productor Edgar Barrera y que incluye duetos con Juanes y la banda Rawayana. El disco, que ya está disponible en plataformas digitales, marca un hito en la carrera del sonorense, quien se prepara para dos compromisos internacionales que podrían escribir historia para la música mexicana.
El 15 de agosto de 2026, Carin León será el primer artista mexicano en presentarse en el Summer Sonic Festival de Japón, uno de los eventos musicales más importantes de Asia. Tres semanas después, el 5 de septiembre, subirá al escenario de The Sphere en Las Vegas, convirtiéndose en el primer latino en actuar en esa innovadora arena de sonido e imagen. "Es una oportunidad para abrir camino para otros artistas mexicanos y latinos", declaró el cantante al presentar su disco.
En la conferencia de prensa, Carin recordó sus raíces: "Todos mis músicos son de Hermosillo; lo que me hace único y genuino es lo que tengo a mi alrededor y lo que soy". El álbum refleja esa mezcla de influencias, desde los cadetes de Linares y la banda El Recodo, hasta el rock clásico de Queen y Journey, que escuchaba su padre. "Ningún género está peleado con otro; todos son frecuencias y sonidos que pueden mezclarse con buen gusto", explicó el artista.
El sencillo de presentación, La Buena, ya está sonando en radios y plataformas streaming. En él, Carin León interpreta una cumbia junto a Juanes, a quien describió como "un maestro". Además, el álbum incluye una colaboración con Rawayana, que aporta un toque de reggae urbano a la fusión regional‑rock‑pop que caracteriza a León.
El cantante también habló de los corridos tumbados, reconociendo su impacto en la generación actual: "Han aportado mucho a la música mexicana y han hecho que otras generaciones escuchen nuestras raíces". En un mensaje emotivo para el Día de las Madres, agradeció a su madre por su apoyo incondicional.
Carin León, aficionado al fútbol, confesó que le encantaría formar parte del soundtrack de la FIFA, aunque sea como un sueño personal. "Vivir la pasión del fútbol en los estadios sería maravilloso", concluyó.
Con Muda y los próximos conciertos internacionales, Carin León busca consolidarse como un referente de la música mexicana contemporánea, llevando el sonido de Hermosillo a los escenarios más grandes del planeta.