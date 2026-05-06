Carin León lanza “Muda” y se perfila para hacer historia en Japón y en The Sphere de Las Vegas

...

El cantante sonorense presenta su nuevo disco “Muda”, con colaboraciones de Juanes y Rawayana, y se prepara para ser el primer artista mexicano en el Summer Sonic Festival 2026 y el primer latino en actuar en The Sphere de Las Vegas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/05/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 06/05/2026 01:50 PM.