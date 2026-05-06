“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica sus motivos

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Luis Antonio López, “El Mimoso”, confirma que cerrará su carrera en los escenarios tras 33 años, iniciando una gira de despedida de dos años para cumplir compromisos pendientes y dedicar más tiempo a su familia y vida espiritual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/05/2026 03:35 PM.
En Espectáculos y editada el 07/05/2026 08:59 AM.