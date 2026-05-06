“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica sus motivos

El cantante Luis Antonio López, conocido como “El Mimoso” y exvocalista de Banda El Recodo, anunció oficialmente que su etapa como artista de concierto llegará a su fin. Después de más de tres décadas en la música regional mexicana, iniciará una gira de despedida que se extenderá aproximadamente dos años, con el objetivo de cumplir compromisos pendientes y ofrecer a sus seguidores una última oportunidad de verlo en vivo.
El artista explicó que la decisión es meditada y responde a un cambio de prioridades: desea dedicar más tiempo a su familia y buscar una vida más estable, alejada de la exigencia constante de las giras. Asimismo, manifestó su interés por fortalecer su lado espiritual, una faceta que ya había explorado en etapas anteriores de su carrera.
Aunque se retirará de los escenarios, “El Mimoso” aseguró que no abandonará la música. Continuará componiendo y grabando nuevos temas, aunque sin presentaciones en vivo. En 2017 ya había insinuado un posible retiro para enfocarse en la música cristiana, pero esta vez acompaña su anuncio de una estrategia concreta: la gira de despedida que marcará el cierre definitivo de su etapa como intérprete en vivo.
El cantante también resaltó la importancia de abrir paso a nuevas generaciones dentro del género regional mexicano, que atraviesa una transformación con la llegada de nuevos exponentes. De esta forma, su retiro no solo responde a motivos personales, sino también a la necesidad de renovar el panorama musical.
Los seguidores podrán acompañar a “El Mimoso” en este último recorrido, que incluirá los momentos más representativos de su trayectoria, antes de que concluya su presencia en los escenarios.