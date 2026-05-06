Wendy Guevara confirma su participación en Ring Royal 2 tras ser sorprendida entrenando

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La creadora de contenido leonesa, ganadora de La Casa de los Famosos, inició su preparación para el evento de combates de exhibición Ring Royal 2. El anuncio llegó después de que su amigo Nicola Porcella publicara un video del entrenamiento, el cual será difundido en el programa digital «Cómplices del Desmadre».

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/05/2026 10:32 AM.
En Espectáculos y editada el 06/05/2026 01:35 PM.