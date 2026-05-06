Wendy Guevara confirma su participación en Ring Royal 2 tras ser sorprendida entrenando

Leona y figura mediática, Wendy Guevara, dio a conocer su incorporación al próximo Ring Royal 2 después de ser sorprendida entrenando por su amigo Nicola Porcella, quien compartió el momento en sus redes sociales. En el video, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos aparece concentrada en su rutina, realizando ejercicios de fuerza y técnica mientras interactúa de forma jocosa con Porcella, lo que evidencia su compromiso con el reto.
Porcella adelantó que el proceso de preparación será documentado en el programa digital «Cómplices del Desmadre», permitiendo a los seguidores seguir de cerca la evolución física y táctica de Wendy. El contenido promete mostrar tanto los entrenamientos como los momentos detrás de cámaras, reforzando la estrategia de acercar a la audiencia a la experiencia del espectáculo.
El Ring Royal es un formato de entretenimiento que combina espectáculo y deporte, reuniendo a celebridades, influencers y figuras públicas en combates de exhibición. Organizado por Poncho de Nigris, la segunda edición del evento busca superar el éxito de la primera, con mayor producción, más participantes y combates que generan alta expectativa entre el público joven.
La participación de Wendy Guevara se perfila como una de las más comentadas, no solo por su carisma y trayectoria en la televisión, sino también por la seriedad con la que ha abordado su entrenamiento. Aunque aún no se ha revelado su posible contrincante ni la fecha exacta del evento, la comunidad digital ha expresado su apoyo a través de comentarios entusiastas, demandando que la influencer sorprenda tanto dentro como fuera del ring.
Con la difusión del video, la expectativa crece y se consolida la presencia de Wendy como una de las figuras clave del próximo Ring Royal 2, que promete consolidarse como uno de los eventos de mayor relevancia en el panorama del entretenimiento mexicano.