Guillermo del Toro pronuncia emotivo discurso tras recibir el BFI Fellowship en Londres

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El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue honrado con el BFI Fellowship del British Film Institute en una ceremonia londinense y, en su discurso, resaltó su vínculo con México, la importancia del arte y la labor del BFI como faro cultural.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/05/2026 11:28 AM.
En Espectáculos y editada el 07/05/2026 09:31 PM.