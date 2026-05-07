V de BTS deslumbra con su caballerosidad al acompañar a Sheinbaum en el Palacio Nacional

En el histórico saludo que BTS ofreció frente al Palacio Nacional el 6 de mayo de 2026, el gesto más comentado fue la caballerosidad del integrante V (Kim Tae‑hyung) al asistir a la presidenta Claudia Sheinbaum. V le cedió el paso al balcón, sostuvo el micrófono mientras ella pronunciaba su mensaje y, en varios momentos, le ofreció apoyo físico discreto pero evidente, lo que generó una avalancha de elogios entre los seguidores del grupo.
Más de 50 mil personas se congregaron en el Zócalo para presenciar el encuentro, mientras que en redes sociales los videos del momento alcanzaron millones de reproducciones en cuestión de horas. La presidenta, en su discurso, resaltó que “la música y los valores unen a México y Corea del Sur”, y compartió una fotografía junto a los integrantes, destacando la sencillez y el impacto positivo de sus mensajes.
El acto se dio en el marco de los tres conciertos que BTS ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, los cuales han generado gran expectativa en la capital. Además de los saludos en español como “Te quiero” y “Gracias”, V se distinguió por su trato respetuoso: le abrió la puerta del balcón, le entregó el micrófono y mantuvo una postura atenta mientras Sheinbaum hablaba, gestos que el fandom ARMY describió como “ejemplo de verdadera caballerosidad”.
Los comentarios en Twitter, Instagram y TikTok coincidieron en elogiar la actitud del idol, señalando que sus modales reflejan los valores de paz e inclusión que la propia presidenta atribuye a la música del grupo. Este episodio refuerza la percepción de BTS como embajadores culturales y subraya la creciente influencia del K‑pop en la sociedad mexicana.
El saludo en el Palacio Nacional quedará registrado como uno de los momentos más representativos de la relación México‑Corea del siglo XXI, donde la música, el respeto y la cortesía se entrelazan para fortalecer lazos entre naciones.