V de BTS deslumbra con su caballerosidad al acompañar a Sheinbaum en el Palacio Nacional

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Durante la multitudinaria recepción de BTS en el Zócalo, el integrante Kim Tae‑hyung, conocido como V, llamó la atención por sus gestos de caballerosidad hacia la presidenta Claudia Sheinbaum. El episodio, que se viralizó en redes, refuerza la conexión cultural entre México y Corea del Sur.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/05/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 07/05/2026 09:04 AM.