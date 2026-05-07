Vadhir Derbez denuncia extorsión tras acusación de violación: exige 350 mil dólares

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El actor Vadhir Derbez, hijo de Eugenio Derbez, negó una denuncia de violación presentada por una modelo estadounidense y afirmó ser víctima de una red de extorsión que le exigía 350 mil dólares para evitar su detención.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/05/2026 01:12 PM.
En Espectáculos y editada el 07/05/2026 09:25 PM.