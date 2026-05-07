Vadhir Derbez denuncia extorsión tras acusación de violación: exige 350 mil dólares

El cantante y actor Vadhir Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez, negó categóricamente los señalamientos de violación presentados por una modelo estadounidense de 19 años y aseguró que la acusación forma parte de una estrategia de extorsión que le exige el pago de 350 mil dólares para evitar una orden de aprehensión.
La denuncia, interpuesta el 2 de abril de 2026 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, fue presentada por una joven identificada con las iniciales “S.E.S.”, quien habría participado como modelo en el video musical del artista, grabado en la Casa Volopapilio, en Coyoacán. Según su relato, Vadhir la habría besado sin su consentimiento después de que ambos quedaran a solas en un camerino.
Vadhir Derbez, a través de su equipo legal, sostuvo que nunca estuvo solo con la modelo y que siempre estuvo acompañado por integrantes de su producción. El abogado Enrique González Casanova afirmó contar con videos de la locación, registros de personal y grabaciones de celulares que demuestran la inexistencia de los hechos. Además, señaló inconsistencias en el horario descrito por la denunciante.
El mismo abogado reveló que la familia Derbez recibió mensajes de extorsión por diversos celulares e Instagram, en los que se le exigía el pago de 350 mil dólares bajo la amenaza de una orden de aprehensión. En algunos mensajes se le instó a solicitar el dinero a su padre, “porque sabemos que tiene recursos”.
González Casanova describió a los presuntos extorsionadores como una red organizada de origen colombiano y mexicano dedicada a la trata de personas y a la prestación de servicios de modelos para extorsionar a artistas y empresarios. Ante ello, la defensa ya presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y prepara una acción legal por extorsión en la Ciudad de México.
El cantante manifestó el impacto emocional del caso, describiendo la sensación de vulnerabilidad y terror al ver cómo el sistema legal se utiliza como arma de intimidación. “Me siento impotente, pero confío en mis abogados”, declaró en la entrevista concedida al programa De Primera Mano.
La carpeta de investigación contiene 333 páginas, según informó el programa Ventaneando. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido pronunciamiento definitivo y el caso sigue bajo investigación.