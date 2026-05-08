Christian Nodal estrena “Miel con licor” en medio de intensas disputas familiares

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El cantante mexicano lanzó su nueva balada “Miel con licor” mientras enfrenta una polémica legal por la titularidad de su nombre y marca, que pertenece a su padre. La canción, que habla de amor, dolor y despedida, llega como respuesta emocional a la crisis familiar y profesional que atraviesa Nodal.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/05/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 08/05/2026 09:38 AM.