Christian Nodal estrena “Miel con licor” en medio de intensas disputas familiares

Christian Nodal presentó este 8 de mayo de 2026 su nuevo sencillo “Miel con licor”, una balada que explora la dualidad entre el cariño profundo y la necesidad de soltar una relación que ya no funciona. El lanzamiento se produce en medio de una controversia familiar que ha puesto en el foco la propiedad legal de su nombre artístico y su marca, los cuales están a nombre de su padre, Jaime González.
En la canción, Nodal describe el sabor del amor como “miel con licor”, combinando dulzura y dolor. Entre los versos más destacados se encuentran: “Hoy por fin lo entendí, a qué sabe el amor, sabe a miel con licor, a dolor con pasión… y ese día está llegando porque puede sentirse”. La letra, sin mencionar nombres, refleja etapas de bienestar y desgaste, y subraya la importancia de dejar ir para recuperar la felicidad.
El videoclip ya está disponible en YouTube y Spotify, reforzando la presencia mediática del artista pese a la polémica. En declaraciones recientes, Nodal afirmó que “solo le pertenece su voz” y que, aunque su identidad pública esté en disputa, continuará entregando su música al público.
La disputa legal surgió cuando se reveló que el registro de la marca “Christian Nodal” pertenece a su padre, lo que ha generado un distanciamiento familiar y desacuerdos sobre la dirección de su carrera. Este conflicto ha intensificado la tensión con sus progenitores y ha influido en su vida profesional y emocional.
Aunque los obstáculos legales persisten, “Miel con licor” muestra que la música sigue siendo el canal principal de Nodal para expresar sus emociones y experiencias, ofreciendo a sus seguidores una pieza que combina nostalgia, esperanza y la aceptación de que el amor a veces debe terminar.