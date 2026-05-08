Fans de BTS generan derrama de 1,861 mil millones fuera del Estadio GNP Seguros

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Miles de seguidores de BTS, sin boletos, pasaron horas fuera del Estadio GNP Seguros el 8 de mayo de 2026, creando una masa de fanáticos que impulsó una derrama económica de 1,861 mil millones de pesos y motivó la intervención de la presidenta de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien anunció el regreso del grupo en 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/05/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 08/05/2026 09:09 AM.