Fans de BTS generan derrama de 1,861 mil millones fuera del Estadio GNP Seguros

Ante la imposibilidad de adquirir boletos para los conciertos de BTS los días 7, 9 y 10 de mayo, decenas de miles de ARMY se instalaron durante horas en la zona periférica del Estadio GNP Seguros, convirtiendo el lugar en un auténtico punto de encuentro musical.
Según datos de la agencia EFE, la masa de seguidores sin entrada generó una derrama económica estimada en 1,861 mil millones de pesos, mientras la Cámara Nacional de Comercio (Canaco CDMX) calculó un impacto total de 107 millones de dólares para la capital. La afluencia masiva también provocó la intervención directa de la presidenta de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien, tras reunirse con los integrantes de BTS en el Palacio Nacional, confirmó que el grupo regresará a México en 2027.
El fenómeno de la reventa de boletos alcanzó niveles sin precedentes: precios que superaron los $40,000 pesos para asientos de zona platino o VIP, mucho más allá del valor original. Jóvenes como Sofía, de 18 años, describieron la situación como “muy triste” para una verdadera ARMY, señalando que muchas fanáticas fueron estafadas y que la falta de regulación para revendedores sigue sin resolverse.
En total, 65,000 personas adquirieron entrada para la primera fecha, cifra que refleja el entusiasmo que despertó la visita de BTS a México en 2017. La magnitud del evento también se manifestó en el Zócalo, donde un concierto previo reunió a más de 50,000 personas.
Frente a la magnitud de la movilización y la significativa aportación al comercio local, las autoridades anunciaron planes para ampliar la agenda de conciertos en la ciudad, aunque aún no se ha concretado una normativa que limite la reventa. Mientras tanto, los fans que permanecieron fuera del estadio compartieron experiencias, cantaron en coro y esperaron la oportunidad de volver a ver a sus ídolos en el futuro.