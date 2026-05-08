Francisco Céspedes rinde homenaje a Pablo Milanés con el álbum “P & P”

El 17 de abril de 2026 se dio a conocer en todas las plataformas digitales el álbum “P & P (Pablo & Pancho)”, una colaboración póstuma entre Francisco Céspedes y el fallecido Pablo Milanés. El proyecto, que surgió a petición del propio Milanés, consiste en que cada artista interprete canciones del otro, creando un diálogo musical que celebra la larga amistad entre ambos.
Según declaró Céspedes en una entrevista, la idea nació cuando Milanés escuchó el disco de Armando Manzanero donde éste cantaba composiciones de Milanés y viceversa. “Le gustó mucho y me propuso hacer algo juntos”, recordó el cantante. El cantautor cubano aceptó y, un año antes de su fallecimiento, se instaló en su estudio en La Habana para grabar su parte del álbum.
Tras la muerte de Milanés el 22 de noviembre de 2022, Céspedes viajó a España para completar sus propias interpretaciones y los arreglos instrumentales, que incluyen piano, cuerdas, percusiones y violonchelo. Milanés había dejado todas sus voces grabadas, y le encomendó a Céspedes la producción del disco mientras él estaba de gira en España.
El cantante describió a Milanés como “un hombre muy culto, lector voraz y amigo de conversación constante”. Rememoró el momento en que se conocieron en 1981 durante una bohemia organizada por amigos en común, cuando Milanés le comentó: “Oye, tú cantas bien el feeling”. Esa aprobación marcó el inicio de una relación que, aunque intermitente, perduró durante décadas.
“P & P” no solo es un homenaje musical, sino también una muestra de la complicidad artística entre ambos. Céspedes explicó que cada canción fue reinterpretada “a su manera”, manteniendo la esencia del autor original. Además, el proyecto incorpora tecnología de inteligencia artificial para presentar un video con la voz de Milanés cantando una de sus propias interpretaciones.
Para celebrar el lanzamiento, Céspedes se presentará el 9 de mayo en La Maraka, donde interpretará sus temas y proyectará el video con la participación de Milanés. “Espero que las personas disfruten de este disco”, concluyó el artista, quien agradeció a sus seguidores por mantener viva la obra del cantautor cubano.