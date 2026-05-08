Francisco Céspedes rinde homenaje a Pablo Milanés con el álbum “P & P”

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El cantante cubano‑mexicano Francisco Céspedes lanzó el 17 de abril el proyecto “P & P (Pablo & Pancho)”, un disco en el que interpreta canciones de Pablo Milanés y viceversa. El trabajo, concebido años atrás, se completó tras la muerte del cantautor cubano en 2022 y llega como tributo a su amistad y legado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/05/2026 08:48 AM.
En Espectáculos y editada el 08/05/2026 08:56 AM.