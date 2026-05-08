Paul McCartney y Ringo Starr lanzan su primer dúo solista “Home To Us” y anuncian nuevo álbum

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Los dos Beatles vivos, Paul McCartney y Ringo Starr, publicaron este viernes “Home To Us”, su primer tema grabado como dúo en solitario. La canción, producida por Andrew Watt y con coros de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri, es el segundo adelanto del próximo álbum de McCartney, *The Boys of Dungeon Lane*, que saldrá el 29 de mayo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 08/05/2026 09:14 AM.
En Espectáculos y editada el 08/05/2026 09:41 AM.