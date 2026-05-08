Paul McCartney y Ringo Starr lanzan su primer dúo solista “Home To Us” y anuncian nuevo álbum

Paul McCartney y Ringo Starr, los últimos miembros vivos de The Beatles, lanzaron este viernes el sencillo “Home To Us”, su primer dueto concebido íntegramente como colaboración entre ambos artistas en solitario. El tema, producido por Andrew Watt, cuenta con los coros de Chrissie Hynde (The Pretenders) y Sharleen Spiteri (Texas), y sirve como segundo adelanto del próximo álbum de McCartney, The Boys of Dungeon Lane, programado para el 29 de mayo.
El disco, el decimoctavo álbum en solitario de McCartney y el primero desde McCartney III (2020), se presenta como una obra “sincera, vulnerable y profundamente reflexiva”, en la que el compositor rememora su infancia en los barrios humildes de Liverpool. La canción “Home To Us” evoca los orígenes compartidos de ambos músicos, describiendo los barrios de Dingle y Speke, donde crecieron.
Según relató McCartney en un evento exclusivo para fanáticos en los estudios Abbey Road el 5 de mayo, la colaboración surgió de forma casi accidental cuando Ringo visitó el estudio para tocar la batería. “Ringo estuvo en el estudio y tocó un poco la batería. Le dije a Andrew que deberíamos hacer una canción y enviársela. Así nació este tema pensado totalmente para Ringo”, explicó el artista.
El proceso no estuvo exento de malentendidos: al recibir la demo, Starr grabó solo algunas líneas del coro, lo que hizo pensar a McCartney que el tema no le convencía. Tras una llamada aclaratoria, ambos acordaron intercambiar sus primeras líneas y crear el dueto que nunca habían realizado.
El álbum también incluye recuerdos de John Lennon y George Harrison, y su título hace referencia a Dungeon Lane, una calle de Liverpool que McCartney transitaba de niño. Mientras tanto, Ringo Starr continúa su actividad musical con el reciente lanzamiento de su vigésimo segundo álbum solista, Long Long Road, producido por T‑Bone Burnett y con colaboraciones de St. Vincent, Sheryl Crow y Billy Strings.