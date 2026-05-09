A.B. Quintanilla se une al homenaje de Cazzu a Selena en Texas

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Durante su concierto en el Boeing Center de San Antonio, la trapera argentina Cazzu interpretó "Si una vez" junto al hermano de Selena, A.B. Quintanilla, generando una emotiva ovación que se viralizó en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/05/2026 09:39 AM.
En Espectáculos y editada el 09/05/2026 09:48 AM.