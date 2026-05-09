A.B. Quintanilla se une al homenaje de Cazzu a Selena en Texas

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, rindió un emotivo homenaje a la Reina del Tex‑Mex, Selena Quintanilla, al interpretar su éxito "Si una vez" en compañía de A.B. Quintanilla, hermano de la fallecida estrella.
El espectáculo tuvo lugar en el Boeing Center ante un público entusiasta que, tras la presentación de Cazzu, aplaudió con fuerza la aparición del músico. A.B. Quintanilla subió al escenario con su guitarra, mientras la banda comenzaba los primeros acordes de la canción. La trapera, visiblemente emocionada, agradeció la presencia del hermano de Selena y le rindió una reverencia antes de iniciar la interpretación.
El momento se volvió viral rápidamente en TikTok, Instagram y Facebook, donde los asistentes compartieron videos del dueto. Los usuarios destacaron la energía del público y la química entre Cazzu y Quintanilla, señalando que la colaboración reforzó el legado de Selena entre nuevas generaciones.
Al concluir la canción, Cazzu volvió a agradecer a A.B. Quintanilla, quien levantó las manos animando al público. El artista también expresó su admiración por la trayectoria de la cantante tex‑mexicana, reiterando que su música sigue inspirando a artistas de géneros tan diversos como el trap.
Este homenaje se suma a otras presentaciones de Cazzu en las que ha incluido temas de Selena, consolidando una tendencia de rendiciones tributo que buscan mantener viva la figura de la icónica cantante en la cultura popular contemporánea.