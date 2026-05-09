Brendan Fraser entrena a los 57 años para “La Momia 4” y confirma regreso del elenco original

Durante su aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Brendan Fraser confirmó que la cuarta película de La Momia ya está en marcha y que ha iniciado un riguroso entrenamiento para volver a interpretar a Rick O’Connell a sus 57 años.
“Por favor, deséenme suerte. Estoy haciendo lo mejor que puedo para poner en forma este equipo de 57 años”, dijo el actor entre risas, subrayando la exigencia física que la franquicia demanda por sus secuencias de acción, persecuciones y aventuras.
Fraser también anunció que el elenco principal de la trilogía original regresará: Rachel Weisz retomará a Evelyn Carnahan y John Hannah volverá como Jonathan Carnahan. “Vamos a reunir a la banda otra vez. Es la única manera de hacerlo”, afirmó, añadiendo que el público ha esperado más de veinte años por este reencuentro.
El regreso de Weisz genera especial entusiasmo, ya que su personaje no apareció en La Momia: La tumba del emperador dragón (2008), película que contó con María Bello y que fue la entrega menos exitosa de la saga.
Fraser recordó sus dudas iniciales sobre la viabilidad de una nueva secuela, citando los intentos fallidos de Universal, incluido el reboot de 2017 protagonizado por Tom Cruise, al que describió como “demasiado una película de terror”.
La producción, a cargo de los directores Matt Bettinelli‑Olpin y Tyler Gillett (Radio Silence), buscará recuperar la esencia visual y el tono aventurero de las primeras entregas, con locaciones auténticas y el regreso de los caballos que marcaron la saga.
Según Variety, La Momia 4 tiene previsto su estreno para el 15 de octubre de 2027, marcando el regreso de Fraser al cine de acción después de su reciente resurrección profesional, que incluyó el Oscar a Mejor Actor por La ballena (2023) y colaboraciones con directores como Martin Scorsese.