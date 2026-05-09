Brendan Fraser entrena a los 57 años para “La Momia 4” y confirma regreso del elenco original

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El actor reveló su exigente preparación física para la cuarta entrega de la saga, confirmó la vuelta de Rachel Weisz y John Hannah, y anunció que la película se estrenará el 15 de octubre de 2027.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/05/2026 08:17 AM.
En Espectáculos y editada el 09/05/2026 08:14 AM.