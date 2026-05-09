Guillermo Francella recibe el Premio Platino de Honor 2026 y reflexiona sobre su carrera

Guillermo Francella recibió este viernes 8 de mayo el Premio Platino de Honor, reconocimiento que celebra su extensa y diversa trayectoria en cine, televisión y teatro. Durante la conferencia de prensa, el histórico intérprete explicó que sus papeles siempre buscan la identificación con la audiencia, afirmando: “Todos tienen que ver con lo popular, con la identificación que me representa a mí”.
El galardón se otorga en el marco de los Premios Platino 2026, donde Francella también está nominado a Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum. El actor suma a su palmarés dos Premios Platino previos: Mejor Interpretación Masculina por El Clan (2016) y Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie por El Encargado (2003).
Al repasar sus inicios, Francella recordó que, en la secundaria, organizó una obra teatral para financiar el viaje de egresados, eligiendo la pieza española Charlatanes. “Me movilizó verme en el escenario, sin red, y pensé: ‘Ay, Dios, este es mi lugar en el mundo’”, confesó. Agradeció a su familia y a las personas que lo apoyaron, subrayando que nunca contó con representante ni mánager, y que tuvo que buscar oportunidades por su cuenta.
El actor también abordó los cambios en el acceso a oportunidades artísticas, señalando que hoy la visibilidad en redes sociales pesa en las convocatorias, a diferencia de la “lotería” que representaba encontrar a alguien que te mirara en los años anteriores.
En cuanto a su selección de personajes, Francella explicó que busca asumir riesgos y explorar géneros distintos, pero siempre manteniendo la conexión con el público. “Drama, comedia, thriller… todos deben ser identificables”, afirmó.
Con más de 40 años de carrera, Francella es una figura central del audiovisual iberoamericano. En la pantalla chica, su nombre está ligado a éxitos como De carne somos, La familia Benvenuto, Casados con hijos y Poné a Francella, lo que le valió nueve premios Martín Fierro y el Martín Fierro de Oro 2024. En teatro, ha protagonizado obras como Los productores y El joven Frankenstein, y dirigió Perfectos desconocidos. Su salto internacional se consolidó con El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera, y ha participado en películas como Granizo, La extorsión y Animal. Su reciente trabajo Homo Argentum ha batido récords de taquilla en Argentina.