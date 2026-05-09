Guillermo Francella recibe el Premio Platino de Honor 2026 y reflexiona sobre su carrera

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El actor argentino Guillermo Francella fue galardonado con el Premio Platino de Honor en la ceremonia de los Premios Platino 2026. En la conferencia de prensa destacó su vínculo con el público, su trayectoria de más de cuatro décadas y los retos de la industria actual.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/05/2026 08:25 AM.
En Espectáculos y editada el 09/05/2026 08:21 AM.