María Elena Saldaña revela que padece una enfermedad incurable

María Elena Saldaña, la actriz que dio vida al icónico personaje “La Güereja”, anunció públicamente que padece hiperlaxitud ligamentaria, una condición crónica e incurable que genera inestabilidad en sus articulaciones desde la adolescencia.
El diagnóstico, recibido a los trece años, explica las frecuentes luxaciones, esguinces y caídas que la artista ha sufrido durante presentaciones y eventos públicos. La comediante explicó que, aunque la enfermedad no tiene cura, ha aprendido a anticipar los episodios y a adoptar medidas preventivas para evitar lesiones mayores.
Esta condición ha obligado a Saldaña a restringir ciertas actividades físicas y a adaptar su rutina profesional. Sin embargo, mantiene su presencia en la televisión mexicana como parte del elenco de la serie de comedia “Más vale sola”, donde comparte créditos con Cecilia Galliano.
En la entrevista, la actriz describió la hiperlaxitud ligamentaria como una alteración del colágeno que vuelve a los ligamentos excesivamente elásticos, provocando un rango de movimiento articular superior al normal. Los síntomas incluyen dolor crónico, sensación de que los huesos se “salen de su sitio” y mayor propensión a lesiones.
A pesar de los retos, Saldaña manifestó su determinación de seguir trabajando y equilibrar su salud con su carrera artística, aunque también confesó que ha considerado dedicar más tiempo a actividades personales como la jardinería.
El anuncio ha generado preocupación entre sus seguidores, pero también ha servido para visibilizar una condición poco conocida y para reforzar la importancia de la prevención y el autocuidado en personas con hipermovilidad.