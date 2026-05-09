María Elena Saldaña revela que padece una enfermedad incurable

...

La actriz y comediante mexicana, conocida por su personaje “La Güereja”, confirmó que vive con hiperlaxitud ligamentaria, un trastorno sin cura que afecta su movilidad y ha condicionado sus decisiones profesionales. A pesar de las limitaciones, sigue activa en la televisión, integrándose al elenco de la serie “Más vale sola”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/05/2026 09:40 AM.
En Espectáculos y editada el 09/05/2026 09:54 AM.