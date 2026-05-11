Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan a la pantalla grande con "Hasta el Fin del Mundo"

...

Los exparejas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, comparten el póster oficial de su nueva cinta, una historia sobre vínculos que trascienden etiquetas, que se estrenará el 23 de julio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 01:15 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 02:38 PM.