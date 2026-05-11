Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann regresan a la pantalla grande con "Hasta el Fin del Mundo"

La actriz Aislinn Derbez encendió las redes sociales al publicar el primer póster de Hasta el Fin del Mundo, la película que protagonizará junto a Mauricio Ochmann. En la imagen, ambos aparecen abrazados bajo el agua, acompañados de un mensaje que habla de relaciones que cambian, se rompen y se transforman, pero que mantienen una esencia que "no cabe en una etiqueta".
El anuncio ha generado una avalancha de reacciones en línea; seguidores y usuarios destacan la química que aún perciben entre los actores, a pesar de su separación en 2020. La película, que llegará a los cines el próximo 23 de julio, promete explorar los lazos que persisten más allá de los cambios de la vida.
Derbez y Ochmann iniciaron su romance tras trabajar juntos en la cinta A la Mala. La pareja se casó en 2016 y dio a luz a su hija Kailani en 2018. En 2020 anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto, asegurando que mantendrían una buena relación por el bienestar de su hija. Desde entonces, ambos han mostrado en diversas ocasiones una amistad cordial, lo que ha alimentado la expectativa del público ante su nuevo proyecto cinematográfico.
"Hasta el Fin del Mundo" se perfila como una historia que aborda los vínculos familiares y sentimentales que resisten el paso del tiempo, un tema que resonó particularmente entre los seguidores de la expareja. La producción, aún sin revelar detalles de su trama, ha despertado el interés tanto de la crítica como del público, que espera ver cómo se traduce en pantalla la química que ha sido tan comentada en redes sociales.
Con la fecha de estreno ya confirmada, la expectativa crece para observar si la colaboración profesional entre Derbez y Ochmann logrará capturar la esencia de los lazos que, según ellos, "no caben en una etiqueta".