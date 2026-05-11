Alejandro Fernández celebra su participación en la inauguración del Mundial 2026

El 9 de mayo de 2026, Alejandro Fernández confirmó a través de sus redes sociales que será una de las figuras mexicanas que se presentará en la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol 2026, programada para el Estadio Banorte, una de las sedes principales del torneo.
El intérprete de música regional describió su participación como "un verdadero honor" y destacó el orgullo de representar a México en un evento de alcance planetario. La actuación del cantante se enmarca dentro de la gira "Hecho en México", que ha llevado la ranchera y otros géneros tradicionales a audiencias internacionales.
El Mundial 2026 marcará un hito histórico para el país, al ser la primera vez que México será sede de tres ediciones mundialistas. Los organizadores han diseñado una agenda cultural que incluye a artistas como Maná, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Tyla y Danny Ocean, con el objetivo de combinar la pasión futbolística con la riqueza musical de las naciones participantes.
La inclusión de Alejandro Fernández y otros exponentes de la música mexicana responde a la estrategia de proyectar la identidad cultural del país ante millones de espectadores, convirtiendo la Copa del Mundo en una plataforma de difusión cultural tan importante como deportiva.