Alejandro Fernández celebra su participación en la inauguración del Mundial 2026

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El cantante mexicano expresó su orgullo y emoción por cantar en la ceremonia de apertura del Mundial de fútbol 2026, que se realizará en México, EE. UU. y Canadá. Su presencia forma parte de una agenda cultural que busca proyectar la música regional mexicana a nivel global.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 08:59 AM.