Angélica María y Enrique Guzmán cierran su gira “La Despedida” con concierto del Día de las Madres

Los legendarios cantantes Angélica María y Enrique Guzmán volverán a compartir escenario en el Auditorio Nacional el 10 de mayo, fecha en la que celebran el Día de las Madres con su concierto “La Despedida”. Será la última temporada que actúan juntos, pues ambos han decidido retomar sus trayectorias artísticas de forma independiente.
Guzmán recordó que, al inicio de sus carreras, mantuvo una relación sentimental con Angélica María, quien tenía 17 años. La separación se debió a diferencias de carácter, según explicó la cantante. Ambos coincidieron en que el éxito sostenido a lo largo de los años se debe al profesionalismo con el que han manejado sus carreras.
El artista manifestó que no contempla el retiro en este momento: “Mientras haya trabajo y la gente siga asistiendo a nuestros espectáculos, pienso seguir trabajando”. Añadió que, si alguna vez su desempeño se vuelve deficiente, seguramente alguien le sugerirá que se retire.
Angélica María dirigió un mensaje a las personas que se encuentran solas, retiradas o en asilos, exhortándolas a superar los obstáculos de la vida y a buscar la fortaleza que brinda la fe: “Hay que salir adelante y enfrentar todo… siempre hay obstáculos, hay que prepararse y subirlos hasta que Dios te dé fuerzas”.
Tras el concierto de la capital, la gira continuará en Mérida el 15 de mayo, en Puebla el 23 de mayo y en Monterrey el 31 de mayo, bajo la misma cartelera de “La Despedida”.