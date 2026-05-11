Angélica María y Enrique Guzmán cierran su gira “La Despedida” con concierto del Día de las Madres

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Los íconos de la música mexicana, Angélica María y Enrique Guzmán, ofrecerán mañana 10 de mayo su último espectáculo conjunto, “La Despedida”, en el Auditorio Nacional como homenaje a las madres. El dúo anunció que, tras esta temporada, retomarán sus carreras por separado, aunque seguirán presentándose en una gira que incluye Mérida, Puebla y Monterrey.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 08:54 AM.