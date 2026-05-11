Cristian Castro niega noviazgo con Victoria Kühne tras comentario de Verónica Castro

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El cantante confirmó que está soltero y que su vínculo con la empresaria musical Victoria Kühne es estrictamente profesional, desmintiendo los rumores surgidos tras la broma de su madre, Verónica Castro, en los Premios Aura 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 03:11 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 03:20 PM.