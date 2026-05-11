Cristian Castro niega noviazgo con Victoria Kühne tras comentario de Verónica Castro

Cristian Castro puso fin a la ola de especulaciones sobre su vida amorosa al negar de manera contundente cualquier noviazgo con la empresaria musical Victoria Kühne. El intérprete declaró que se encuentra soltero y que la relación que mantiene con Kühne se limita a la amistad y a colaboraciones profesionales.
El rumor surgió después de que la empresaria regiomontana compartiera en sus redes sociales imágenes junto al cantante acompañadas de la frase “Con mi amor en Nueva York”. Los seguidores interpretaron esas publicaciones como una confirmación de una relación sentimental.
La confusión se intensificó cuando Verónica Castro, madre de Cristian, bromeó durante su intervención en los Premios Aura 2026 diciendo: “Ya tengo nuera. Se llama Victoria, está preciosa, una pelirroja increíble, muy linda”. La actriz también insinuó que el supuesto romance podría motivar a su hijo a iniciar sus estudios universitarios.
Ante la creciente difusión del tema, el cantante abordó la prensa después de su concierto en Aguascalientes y aclaró: “Somos colegas, amigos. Obviamente me interesa estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y me ofrece su estudio. Todo eso me interesa mucho también como productora, pero no hay nada romántico”.
Castro añadió que atraviesa una etapa de soltería que le resulta “triste”, pues no le gusta estar solo, pero enfatizó que su enfoque está puesto en la música y en los proyectos que desarrolla con la productora de Kühne.
Victoria Kühne, originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León, dirige Victoria Records, estudio fundado en 2019 que ha colaborado con artistas como Gloria Trevi, Rauw Alejandro y The Strokes, acumulando más de 50 nominaciones internacionales y dos premios Grammy. Además, preside el Festival Internacional de Santa Lucía y promueve la equidad de género en el sector audiovisual a través de Victoria Films.
En conclusión, la cercanía entre Cristian Castro y Victoria Kühne se circunscribe al plano profesional, y el cantante ha reiterado que no existen intenciones románticas entre ambos.