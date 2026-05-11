Dua Lipa demanda a Samsung por uso no autorizado de su imagen en televisores

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La cantante británica Dua Lipa presentó una demanda federal en California contra Samsung Electronics, reclamando al menos 15 millones de dólares por la utilización sin permiso de una fotografía suya en la caja de sus televisores. La artista alega que la imagen impulsó la decisión de compra de consumidores y que Samsung se negó a cesar su uso pese a la notificación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 12:26 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 12:37 PM.