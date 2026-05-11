Dua Lipa demanda a Samsung por uso no autorizado de su imagen en televisores

La estrella del pop británica Dua Lipa ha iniciado un proceso legal contra Samsung Electronics, demandando al menos 15 millones de dólares (aproximadamente 257 millones 719 mil 50 pesos) por la supuesta utilización no autorizada de su imagen en la parte frontal de las cajas de cartón de sus televisores.
Según la demanda presentada en un tribunal federal de California el pasado viernes, Samsung habría empleado una fotografía titulada “Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024”, de la cual la cantante posee todos los derechos de propiedad intelectual. La demanda sostiene que la imagen apareció en los empaques de los televisores vendidos en tiendas minoristas, influyendo directamente en la decisión de compra de los consumidores.
Para demostrar el impacto comercial, los abogados de Lipa incluyeron capturas de pantalla de redes sociales donde usuarios comentaban que adquirirían el televisor “solo porque Dua aparece en él”. La demanda también indica que la cantante tomó conocimiento del uso de la foto en junio del año pasado y solicitó a Samsung el cese inmediato, petición que la empresa habría rechazado repetidamente.
Samsung Electronics, por su parte, se limitó a declarar que su política impide comentar sobre litigios pendientes, sin ofrecer detalles adicionales. Los representantes legales de Dua Lipa no emitieron respuestas inmediatas tras la divulgación del caso en los medios.
El caso, reportado por Reuters, se suma a una serie de disputas legales en torno a los derechos de imagen y propiedad intelectual en la industria del entretenimiento y la tecnología, y podría sentar precedentes sobre el uso de imágenes de celebridades en productos de consumo.