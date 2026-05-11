Fallece el cantante Adriano Muniz a los 43 años; hallan su cuerpo en su departamento

El cantante brasileño Adriano Muniz, de 43 años, falleció el pasado jueves por la tarde a causa de una enfermedad repentina, según informó su familia en un comunicado oficial. El cuerpo del artista fue encontrado sin vida en su departamento del conjunto habitacional de Vicente Pires, en el Distrito Federal, después de que vecinos reportaran que no había salido del inmueble durante varios días.
Equipos del Departamento de Bomberos de CDMX acudieron al domicilio tras recibir la alerta de los residentes, quienes indicaron que el cantante no respondía ni abría la puerta. Al ingresar, los bomberos confirmaron el fallecimiento y se dio inicio a una investigación para determinar las causas exactas del deceso.
En el comunicado, la familia de Muniz expresó su dolor y agradeció las muestras de apoyo recibidas, señalando que el artista había sido víctima de una "enfermedad repentina". Asimismo, solicitaron que se le recuerde por su arte, su talento, la alegría que transmitió y su amor por la vida.
Adriano Muniz había anunciado recientemente en sus redes sociales el inicio de la "Restart Tour", una gira que pretendía ampliar su presencia musical en Brasil y en otras regiones de América Latina. Con más de 25 mil seguidores en Instagram, el cantante compartía frecuentemente presentaciones en el Distrito Federal y áreas cercanas, consolidándose como una figura emergente del panorama musical local.
Su trayectoria comenzó en la infancia, cantando en una iglesia de su ciudad natal en Brasil. Con el tiempo, Muniz se trasladó a los bares y eventos del país, ganando reconocimiento por su estilo versátil que combinaba pop, baladas y ritmos latinos.
Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los detalles de la enfermedad que provocó su fallecimiento. Mientras tanto, la comunidad artística y sus seguidores rinden tributo al cantante, recordando su legado y la energía que aportó al escenario.