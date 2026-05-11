Fallece el cantante Adriano Muniz a los 43 años; hallan su cuerpo en su departamento

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El artista brasileño Adriano Muniz murió de una enfermedad repentina en su vivienda del Distrito Federal. La noticia, confirmada por su familia, ha generado consternación entre sus seguidores y el público en general.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 08:57 AM.