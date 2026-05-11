Fraude en La Mansión VIP: Sol León señalada de trampa tras ganar la final

...

La influencer Sol León, patrocinadora oficial de La Mansión VIP, fue acusada de fraude y conflicto de interés después de alzarse con el premio de 2 millones de pesos en la final del reality transmitida por YouTube, cuyo resultado dependió del superchat de los espectadores.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 01:14 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 02:02 PM.