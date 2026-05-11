Fraude en La Mansión VIP: Sol León señalada de trampa tras ganar la final

Sol León, influencer y empresaria colombiana, se llevó la victoria en la final de La Mansión VIP el 10 de mayo de 2026, pero su triunfo ha sido empañado por acusaciones de fraude y conflicto de interés. La audiencia en vivo superó los 2 millones de usuarios y alcanzó 4 millones de visualizaciones simultáneas, mientras el programa, producido por HotSpanish, utilizó el superchat de YouTube como único mecanismo de votación, sumando los montos pagados al resultado final.
El punto crítico radica en que Sol León no solo participó como concursante, sino que también fue la patrocinadora oficial del reality a través de su marca Sol Beauty and Care, responsable de la línea de fajas que ha financiado el programa desde su primera temporada. Durante el desarrollo del concurso, la influencer regaló productos a otras participantes y realizó dinámicas promocionales dentro de la casa, lo que generó sospechas de ventaja indebida.
Tras la eliminación de Katy Cardona y Maza Clan, Sol León fue anunciada como ganadora y recibió un cheque simbólico de 2 millones de pesos. En el momento del anuncio, la creadora de contenido se arrodilló y besó el piso de la mansión, coincidencia que coincidió con el cumpleaños de su hija y que fue difundida ampliamente en redes sociales.
Las críticas se intensificaron cuando Sol León declaró que donaría el premio sin especificar el destino, gesto interpretado por algunos como un intento de mitigar la polémica. Otros participantes y seguidores argumentan que el formato basado en superchats favorece a quienes pueden movilizar mayores recursos económicos, distorsionando la equidad del proceso de votación.
HotSpanish, por su parte, defendió la elección del modelo de negocio y anunció que la segunda temporada de La Mansión VIP se estrenará entre agosto y septiembre, asegurando que el formato continuará sin cambios.
El debate sobre la integridad del reality y la posible colusión entre patrocinio y participación sigue abierto, mientras la audiencia mexicana y latinoamericana espera respuestas claras de los organizadores y de la propia Sol León.