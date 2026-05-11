Los Globos de Oro 2027 establecen nuevas normas para el uso de IA en la industria cinematográfica

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La HFPA anunció directrices que permiten la IA como herramienta de apoyo, siempre que no reemplace la creatividad humana. El comité podrá solicitar pruebas de uso y sancionará la clonación no autorizada de datos biométricos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 09:24 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 09:18 AM.