Los Globos de Oro 2027 establecen nuevas normas para el uso de IA en la industria cinematográfica

Los Globos de Oro 2027 introducen un marco regulatorio para la inteligencia artificial (IA) en la producción cinematográfica. En una publicación oficial difundida el 7 de mayo, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) detalló un calendario, directrices y categorías que regirán la 84ª edición del premio, cuyo proceso de inscripción abre el 1 de junio.
La normativa permite el uso de la IA como herramienta de apoyo siempre que no sustituya la labor humana, la creatividad y la sensibilidad de escritores, guionistas, actores, directores, compositores y artistas visuales. Los proyectos que empleen IA seguirán siendo elegibles, pero el comité de elegibilidad podrá solicitar material adicional para determinar el grado de intervención de la tecnología.
En caso de detectar actuaciones, voces o datos biométricos clonados sin autorización, los responsables enfrentarán sanciones. Esta medida responde a la creciente preocupación del sector tras la protesta de actores en Hollywood en 2023, que denunció la amenaza de la IA para el empleo de los profesionales del cine.
La HFPA subrayó que la IA solo podrá usarse para optimizar procesos, no para crear contenido de forma autónoma. La postura de los Globos de Oro se alinea con la de los Oscars, que también han afirmado que solo los guiones y actuaciones realizados por humanos podrán aspirar a un galardón.
Con la fecha límite de inscripción a la vuelta de la esquina, los productores y creativos deben familiarizarse con estas condiciones para evitar descalificaciones y garantizar la protección de los derechos de los trabajadores del sector.