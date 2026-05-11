Junior H: de crítico del gobierno a vocero de México Canta

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El cantante de corridos tumbados, Junior H, pasó de denunciar al Estado por censurar su música a convertirse en la cara del concurso cultural México Canta, impulsado por la Secretaría de Cultura, en una aparición en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 12:39 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 02:48 PM.