Kenia Os revela cómo surgió la colaboración con Adela Micha en "Breaking News"

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La cantante mexicana Kenia Os explicó que la voz de la periodista Adela Micha aparece al inicio del tema “Breaking News”, parte de su nuevo álbum K de Karma. La colaboración nació después de que Micha insistiera en entrevistar a la artista y, pese a la reticencia inicial de Kenia, ambas acordaron un breve pero impactante cameo periodístico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 02:04 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 02:53 PM.