Kenia Os revela cómo surgió la colaboración con Adela Micha en "Breaking News"

Durante una entrevista con Roberto Martínez, Kenia Os detalló el origen de la participación de Adela Micha en la canción “Breaking News”, la introducción del álbum K de Karma. Según la intérprete, el fragmento inicial se grabó originalmente con su propia voz, pero buscaban un tono más auténtico, propio del mundo de los noticieros.
La idea de invitar a la periodista surgió cuando Micha, tras insistir en varias oportunidades para entrevistar a la cantante, propuso prestar su voz al tema. Kenia admitió que al principio dudó en aceptar por miedo a ponerse nerviosa o decir algo incómodo, pero finalmente ambas llegaron a un acuerdo directo y sin mayores complicaciones.
“Fue más relajado de lo que imaginaba”, comentó Kenia Os, quien elogió la profesionalidad de Micha y la facilidad con la que se desarrolló la grabación. El resultado es un intro que simula un noticiero y que, al referirse a las críticas y comentarios negativos que la artista recibe en redes, se convirtió en uno de los momentos más comentados del álbum.
Los seguidores de Kenia Os recibieron con entusiasmo la inesperada colaboración, señalando que el cameo de la periodista aporta una capa de ironía y crítica social al proyecto musical.