‘Michael’ se posiciona como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia

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Tras tres semanas en cartelera, la película ‘Michael’ ha recaudado 577 millones de dólares a nivel mundial, superando a ‘Elvis’ y ubicándose solo detrás de ‘Bohemian Rhapsody’ en el ranking de biopics más rentables.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 04:42 PM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 04:45 PM.