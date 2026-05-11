‘Michael’ se posiciona como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia

‘Michael’ alcanzó un hito histórico en la taquilla global al acumular 577 millones de dólares en sus primeras tres semanas, según datos publicados por Deadline el 11 de mayo de 2026. De ese total, 240.4 millones provienen del mercado doméstico (EE. UU.) y 336.88 millones de dólares de los mercados internacionales.
En su tercer fin de semana, la cinta sumó aproximadamente 95 millones de dólares, consolidándose como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia. Superó a Elvis, que cerró con 288.7 millones, pero sigue detrás de Bohemian Rhapsody, que alcanzó 1,127.5 millones a nivel global.
El éxito se ha replicado en varios territorios: Reino Unido, España, Países Bajos, Alemania, Australia, Brasil y Francia, donde debutó en primer lugar con 7.2 millones de dólares en su último fin de semana.
El filme, estrenado el 24 de abril de 2024, está dirigido por Antoine Fuqua y escrito por John Logan. El papel principal lo interpreta Jaafar Jackson, sobrino del rey del pop, mientras que Juliano Krue Valdi encarna a Michael en su infancia. El elenco incluye a Colman Domingo (Joe Jackson), Nia Long (Katherine Jackson), Miles Teller (John Branca), Laura Harrier (Suzanne de Passe) y Mike Myers (Walter Yetnikoff).
En su apertura, la película batió récords dentro del género biográfico al registrar 314 millones de dólares en su primer fin de semana, superando el precedente de Straight Outta Compton. Ese debut la posicionó como el segundo mayor estreno del año 2026, solo detrás de The Super Mario Galaxy Movie, que logró 131 millones.
La narrativa cubre la vida de Michael Jackson desde su infancia y su paso por The Jackson 5 hasta los inicios de su carrera como solista, concluyendo en 1988 y omitiendo los eventos posteriores a su fallecimiento en 2009.
‘Michael’ continúa en exhibición en salas de cine, consolidando su lugar en la historia del cine biográfico.