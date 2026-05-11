Niños surcoreanos viralizan ‘El Baile del Canguro’ y reavivan la música mexicana en redes

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Un grupo de estudiantes de Corea del Sur se volvió viral al bailar la canción de Fito Olivares “El Baile del Canguro” en su escuela, acumulando millones de reproducciones en TikTok y X y reavivando el orgullo cultural mexicano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 10:08 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 09:26 AM.