Niños surcoreanos viralizan ‘El Baile del Canguro’ y reavivan la música mexicana en redes

Un video publicado recientemente en TikTok y X muestra a varios estudiantes de una escuela surcoreana bailando la canción mexicana “El Baile del Canguro”, de Fito Olivares, mientras siguen la coreografía característica del reto viral. El clip, que ya supera los cinco millones de reproducciones, ha generado una ola de reacciones en México, donde usuarios celebran el alcance internacional de una pieza musical emblemática de las fiestas populares.
En la grabación, los jóvenes coreanos ejecutan los movimientos laterales y los pequeños saltos que definen la rutina, acompañados de risas y aplausos de sus compañeros. Los comentarios en ambas plataformas destacan el humor y el orgullo mexicano: “La IA viendo de lejos como México le sigue ganando”, “esperen cuando escuchen el Pasito Duranguense”, entre otros.
Este fenómeno no es aislado. En enero de 2025, estudiantes japoneses también se hicieron virales al interpretar la misma canción durante un festival escolar, según informó Infobae México. Desde entonces, el reto ha trascendido fronteras, involucrando a familias, parejas, grupos de amigos e incluso mascotas, que replican la sencilla y divertida coreografía.
La canción, que se ha convertido en un símbolo de la cultura festiva mexicana, demuestra su capacidad para conectar a audiencias de distintas edades y nacionalidades a través de las plataformas digitales. El éxito de los videos surcoreanos refuerza la idea de que la música popular mexicana posee un alcance cultural global, capaz de generar tendencias internacionales en tiempo real.
Para los usuarios mexicanos, la viralidad del “Baile del Canguro” en Asia representa una reafirmación del poder de la cultura popular del país, que sigue conquistando nuevas audiencias y consolidándose como un referente en la escena digital mundial.