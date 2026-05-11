Olivia Bucio confirma recaída de cáncer tras superar infarto cerebral

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La actriz mexicana Olivia Bucio, quien había vencido un cáncer de mama y un infarto cerebral en 2022, anuncia la reaparición de células cancerosas y el inicio de un nuevo tratamiento oncológico, mientras sus hijos la acompañan en su recuperación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/05/2026 09:45 AM.
En Espectáculos y editada el 11/05/2026 09:28 AM.