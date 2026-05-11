Olivia Bucio confirma recaída de cáncer tras superar infarto cerebral

La veterana actriz mexicana Olivia Bucio, referente de las telenovelas durante más de tres décadas, confirmó que el cáncer de mama que había superado en 2022 ha reaparecido. Según informó TVNotas, una persona cercana a la artista reveló que Bucio ha iniciado un nuevo tratamiento oncológico después de detectar células cancerosas en su organismo.
Claudio Carrera, productor y amigo íntimo de la actriz, corroboró el diagnóstico y explicó que, aunque Olivia ha sido reservada respecto a su estado de salud, mantiene una actitud positiva y está enfocada en su recuperación. "Estaba muy entusiasmada con regresar a trabajar, y esto fue un golpe muy duro, pero sus dos hijos la están cuidando al máximo. Sabemos que todo va bien, gracias a Dios. Se fue de la CDMX. Está con todo para recuperarse por completo", señaló Carrera.
La actriz, nacida en Uruapan, Michoacán, y con una trayectoria de más de 40 años en televisión y teatro musical, había anunciado en 2024 su intención de volver a los escenarios: "Es un milagro que yo esté aquí, después de todo lo que he atravesado en los últimos años. Cada vez voy mejor. El problema es que es muy lento. A veces me desespero, pero yo estoy echándole todas las ganas". Sin embargo, la reaparición del cáncer ha retrasado sus planes de regreso.
Olivia Bucio se consolidó como una de las figuras más respetadas de Televisa, destacándose por su versatilidad al interpretar desde personajes dulces hasta villanas de gran carácter. Su último trabajo televisivo fue en el melodrama Quererlo todo (2021), donde dio vida a Dalia Coronel de Santos.
Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan los reportes difundidos por los medios y su entorno cercano.